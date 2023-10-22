Малиновский - один из лучших игроков Дженоа в матче против Аталанты

В рамках 9 тура чемпионата Италии Дженоа отправилась в гости к Аталанте и проиграла со счетом 2:0.

В стартовом составе генуэзцев вышел Руслан Малиновский. Украинец не помог своей нынешней команде победить бывшую, но на фоне своих патрнеров выглядел неплохо.

Хавбек стал одним из лучших в своей команде, получив оценки 7.4 и 7.7 от статистических порталов WhoScored и SofaScore, лучше него только Мортен Френдруп и Никола Леали.

Отметим, что в турнирной таблице Серии А Дженоа занимает 15 место, набрав 9 очков за 9 матчей.

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