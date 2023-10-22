Аталанта - Дженоа 2:0: обзор матча и результат игры 22.10.2023

В воскресенье, 22 октября, в Бергамо на Атлети Адзурри д’Италия прошел матч девятого тура итальянской Серии А, в котором сошлись бывшая и нынешняя команды Руслана Малиновского - Аталанта играла с Дженоа.

Сам украинский хавбек появился на поле с первых минут. Однако его усилий не хватило для того, чтобы "грифоны" сумели увезти с собой хотя бы ничью.

В середине второго тайма Адемола Лукман стал автором первого гола встречи, когда он из положения лежа с линии вратарской отправил мяч в сетку ворот гостевой команды.

Малиновский покинул поле на 84-й минуте, и уже без него коллектив Альберто Джилардино пропустил второй гол. Луис Муриэль отобрал мяч в центре поля, игроки "богини" убежали в контратаку, а Эдерсон нанес точный удар в дальний угол.

За счет победы Аталанта вернулась на шестое место, имея теперь в активе 16 очков. Дженоа с Малиновским остается 15-й, заработав 8 очков.

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Статистика матча Аталанта - Дженоа девятого тура Серии А

Аталанта - Дженоа 2:0

Голы: Лукман, 68, Эдерсон, 90+5.

Ожидаемые голы (xG): 1,29 - 0,58

Владение мячом: 57% - 43%

Удары: 13 - 15

Удары в створ: 8 - 4

Фолы: 17 - 9

Аталанта: Карнесекки - Толои, Джимсити, Скальвини - Дзаппакоста (Хатебур, 90), де Рон, Эдерсон, Руджери (Колашинац, 89) - де Кетеларе (Миранчук, 46), Скамакка (Муриэль, 79), Лукман (Пашалич, 79).

Дженоа: Леали - Дрэгушин, Бани, Васкес - Сабелли (Фини, 87), Торсбю (Гальдамес, 84), Френдруп, Малиновский (Пушкаш, 84), Хапс - Гудмундссон, Экубан (Вольякко, 90+3).

Предупреждения: Лукман, Толои, Хатебур, Дзаппакоста - Гудмундссон, Бани.

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