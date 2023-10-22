Жирона - Альмерия 5:2: обзор матча и результат игры 22.10.2023

В воскресенье, 22 октября, на Эстадио Мунисипаль де Монтиливи прошел матч десятого тура испанской Ла Лиги между Жироной и Альмерией.

Еще до поединка главный тренер каталонцев Мичел сообщил, что не сможет сыграть Виктор Цыганков, который пока что не готов выходить на поле. Так что Украину представлял лишь Артем Довбик.

Начало самой встречи для хозяев поля получилось хуже некуда. Уже на 2-й минуте Пауло Гассанига был вынужден доставать мяч из сетки после удара Лео Баптистао.

А 20 минут спустя все тот же Баптистао удвоил преимущество гостей, которые остаются единственной командой чемпионата, которая не знает вкуса побед.

Но еще до перерыва Жирона вернулась в игру и, что особенно радует, при прямом участии Довбика. Сначала на 37-й минуте Иван Мартин отыграл один мяч, а за следующие шесть минут украинский форвард оформил дубль, что позволило его команде уйти на перерыв уже в статусе лидера.

К сожалению, на этом вклад Довбика в успех Жироны завершился – на 67-й минуте его заменил Кристиан Стуани.

Спустя несколько минут Савио сделал счет 4:2 в пользу каталонцев, а уже в самом конце Стуани установил окончательный счет матча.

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Таким образом Жирона продолжает преследовать Реал, догнав "бланкос" по количеству заработанных очков (по 25) после десяти сыгранных туров. Альмерия же остается последней, имея в активе лишь три пункта.

Статистика матча Жирона – Альмерия десятого тура Ла Лиги

Жирона - Альмерия 5:2

Голы: Мартин, 37, Довбик, 39, 43, Савио, 71, Стуани, 85 - Баптистао, 2, 24.

Ожидаемые голы (xG): 1,67 – 0,86

Владение мячом: 66% - 34%

Удары: 19 - 9

Удары в створ: 8 - 5

Фолы: 11 - 14

Жирона: Гассанига – Э. Гарсия (А. Мартинес, 80), Лопес, Блинд – Коуту (Валери, 67), Эррера, А. Гарсия, Гутьеррес – Мартин (Торре, 86), Довбик (Стуани, 67), Савио (Порту, 80).

Альмерия: Ф. Мартинес – Посо, Монтес, Кайки, Пласа – Баба, Лопи (Мелеро, 68), Аррибас (Рамазани, 68), Робертоне (Чуми, 46), Эмбарба (Лазаро, 80) – Баптистао (Санка, 89).

Предупреждения: Лопес - Робертоне, Баптистао.

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