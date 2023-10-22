iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Жирона - Альмерия 5:2: обзор матча и результат игры 22.10.2023

Каталонцы воспользовались осечкой Реала и догнали по очкам лидера чемпионата Испании.
Сегодня, 20:22
Артем Довбик с одноклубниками / Getty Images
Артем Довбик с одноклубниками / Getty Images

В воскресенье, 22 октября, на Эстадио Мунисипаль де Монтиливи прошел матч десятого тура испанской Ла Лиги между Жироной и Альмерией.

Еще до поединка главный тренер каталонцев Мичел сообщил, что не сможет сыграть Виктор Цыганков, который пока что не готов выходить на поле. Так что Украину представлял лишь Артем Довбик.

Начало самой встречи для хозяев поля получилось хуже некуда. Уже на 2-й минуте Пауло Гассанига был вынужден доставать мяч из сетки после удара Лео Баптистао.

А 20 минут спустя все тот же Баптистао удвоил преимущество гостей, которые остаются единственной командой чемпионата, которая не знает вкуса побед.

Но еще до перерыва Жирона вернулась в игру и, что особенно радует, при прямом участии Довбика. Сначала на 37-й минуте Иван Мартин отыграл один мяч, а за следующие шесть минут украинский форвард оформил дубль, что позволило его команде уйти на перерыв уже в статусе лидера.

К сожалению, на этом вклад Довбика в успех Жироны завершился – на 67-й минуте его заменил Кристиан Стуани.

Спустя несколько минут Савио сделал счет 4:2 в пользу каталонцев, а уже в самом конце Стуани установил окончательный счет матча.

Читай также: Довбик сравнялся с Кравцом по количеству голов в Ла Лиге

Таким образом Жирона продолжает преследовать Реал, догнав "бланкос" по количеству заработанных очков (по 25) после десяти сыгранных туров. Альмерия же остается последней, имея в активе лишь три пункта.

Статистика матча Жирона – Альмерия десятого тура Ла Лиги

Жирона - Альмерия 5:2
Голы: Мартин, 37, Довбик, 39, 43, Савио, 71, Стуани, 85 - Баптистао, 2, 24.

Ожидаемые голы (xG): 1,67 – 0,86
Владение мячом: 66% - 34%
Удары: 19 - 9
Удары в створ: 8 - 5
Фолы: 11 - 14

Жирона: Гассанига – Э. Гарсия (А. Мартинес, 80), Лопес, Блинд – Коуту (Валери, 67), Эррера, А. Гарсия, Гутьеррес – Мартин (Торре, 86), Довбик (Стуани, 67), Савио (Порту, 80).

Альмерия: Ф. Мартинес – Посо, Монтес, Кайки, Пласа – Баба, Лопи (Мелеро, 68), Аррибас (Рамазани, 68), Робертоне (Чуми, 46), Эмбарба (Лазаро, 80) – Баптистао (Санка, 89).

Предупреждения: Лопес - Робертоне, Баптистао.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ла Лига Жирона альмерия артем довбик

Статьи по теме

"Очень горжусь тобой": Жена Довбика отреагировала на дубль Артема "Очень горжусь тобой": Жена Довбика отреагировала на дубль Артема
Наставник Жироны: Голы Довбика позволили нам вздохнуть с облегчением Наставник Жироны: Голы Довбика позволили нам вздохнуть с облегчением
Малиновский - один из лучших игроков Дженоа в матче против Аталанты Малиновский - один из лучших игроков Дженоа в матче против Аталанты
Бомбардиры УПЛ: Задерака делит первую строчку с Буяльским Бомбардиры УПЛ: Задерака делит первую строчку с Буяльским
Помочь журналистам

Видео

Победный дубль Довбика в обзоре матча Жирона - Альмерия
Победный дубль Довбика в обзоре матча Жирона - Альмерия

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вошла в топ-40, Стародубцева поднялась на 27 мест
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович продолжает лидировать
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа21:52
Малиновский - один из лучших игроков Дженоа в матче против Аталанты
Украина21:50
Бомбардиры УПЛ: Задерака делит первую строчку с Буяльским
Европа21:42
Артем Довбик: статистика-2023/2024
Украина21:36
Суперлига: Будивельник уверенно разобрался с Говерлой, Ровно разгромил Запорожье, Галичина обыграла БИПА
НБА21:35
"Аквамен" из Мемфиса пропустит весь следующий сезон из-за тяжелой травмы
Европа21:20
"Очень горжусь тобой": Жена Довбика отреагировала на дубль Артема
Украина21:19
Таблица УПЛ: Кривбасс - лидер чемпионата, Шахтер вернулся в тройку
Украина21:11
УПЛ: Ворскла уступила Полесью, а Динамо - Днепру-1
Европа21:02
Малиновский не смог помочь Дженоа избежать поражения от Аталанты
Украина20:53
Динамо - Днепр-1 0:1: видео гола и обзор матча УПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK