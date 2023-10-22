Довбик отличился дублем за Жирону

В воскресенье, 22 октября, в рамках десятого тура Ла Лиги Жирона принимает Альмерию. После первого тайма счет на табло 3:2.

Хозяева уступали уже к 24-й минуте в два мяча, однако Иван Мартин сократил отставание в игре, а после отличился и Артем Довбик.

Украинский футболист на 39-й минуте сократил отставание после удара из штрафной площади, а спустя пару мгновений форвард и вовсе вывел команду вперед. Он удачно разобрался с защитниками и пробил точно в дальний угол.

Таким образом игрок оформил дубль, при этом Довбик вошел в пятерку лучших бомбардиров, забив за 10 игр пять голов.

Ранее сообщалось, что Жирона присоединилась к глобальному тренду, использовав для этого Цыганкова.

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