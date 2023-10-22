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Довбик сравнялся с Кравцом по количеству голов в Ла Лиге

Два Артема пока делят первую строчку среди украинских голлеадоров в чемпионате Испании.
Сегодня, 19:16
Артем Довбик
Артем Довбик

В рамках 10 тура чемпионата Испании Жирона встречается с Альмерией.

Дублем за испанский клуб отличился украинец Артем Довбик. Для футболиста это был 4 и 5 гол в рамках чемпионата Испании.

Таким образом, форвард сравнялся со своим тезкой и экс-колегой по амплуа Артемом Кравцом, который выступал за Гранаду, и делит с ним первое место среди украинцев по количеству голов в Ла Лиге за всю историю.

Также в элитном испанском дивизионе по 4 гола забили одноклубник Довбика Виктор Цыганков и Евгений Коноплянка, а по одному мячу на свой счет записали Сергей Погодин и Александр Яковенко.

Отметим, что Довбик делит третью строчку в топе лучших бомбардиров текущего сезона чемпионата Испании с Такефусой Кубо и Робертом Левандовски.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ла Лига Артем Кравец артем довбик

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