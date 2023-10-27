Барселона заинтересовалась Цыганковым
Каталонцы будут внимательно следить за игроком в течение сезона.
Барселона начала внимательно изучать возможный трансфер Виктора Цыганкова, пишет Fichajes.
По информации издания, игрок очень приглянулся Хави, который не прочь попробовать подписать украинца уже летом. К тому же против трансфера ничего не имеет против и Деку.
В течение этого сезона каталонцы будуть внимательно следить за Виктором, а решение примут непосредственно перед открытием трансферного окна.
Цыганков перешел в Жирону из Динамо всего за 5 млн евро, но почти сразу застолбил за собой место в основе.
Со статистикой Виктора Цыганкова в текущем сезоне вы можете ознакомиться на нашем сайте.
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