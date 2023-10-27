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Довбик - в старте, Цыганков - на скамейке запасных Жироны на матч против Сельты

Украинский дуэт может воссоединиться на футбольном поле уже в предстоящем поединке чемпионата Испании.
Сегодня, 21:28
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

В пятницу, 27 октября, на Эстадио Мунисипаль де Монтиливи программу одиннадцатого тура испанской Ла Лиги откроют Жирона и Сельта.

В стартовом составе каталонского клуба снова выйдет Артем Довбик. А Виктор Цыганков, пропустивший последние два поединка из-за травмы, сможет присоединиться к форварду на поле уже по ходу игры - вингер оказался на скамейке запасных команды Мичела.

Жирона: Гассанига - Мартинес, Лопес, Блинд, Гутьеррес - Гарсия, Коуту, Эррера, Мартин, Савио - Довбик.

Запасные: Фуидиас, Ромеро, Альмена, Бернардо, Кебе, Порту, Стуани, Торре, Хуанпе, Цыганков.

Сельта: Гуаита - Васкес, Старфельт, Нуньес, Санчес - де ла Торре, Тапия, Дотор, Бамба - Аспас, Ларсен.

Запасные: Каррильо, Марчесин, Бельтран, Домингес, Дувикас, Мингеса, Родригес, Сведеберг, Серви, Сотело.

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Стартовый свисток матча Жироны и Сельты прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На данный момент Жирона делит с Реалом первое место таблицы чемпионата Испании, имея в активе 25 очков. У Сельты далеко не все так позитивно - восемнадцатое место с шестью баллами.

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