Довбик - в старте, Цыганков - на скамейке запасных Жироны на матч против Сельты
В пятницу, 27 октября, на Эстадио Мунисипаль де Монтиливи программу одиннадцатого тура испанской Ла Лиги откроют Жирона и Сельта.
В стартовом составе каталонского клуба снова выйдет Артем Довбик. А Виктор Цыганков, пропустивший последние два поединка из-за травмы, сможет присоединиться к форварду на поле уже по ходу игры - вингер оказался на скамейке запасных команды Мичела.
Жирона: Гассанига - Мартинес, Лопес, Блинд, Гутьеррес - Гарсия, Коуту, Эррера, Мартин, Савио - Довбик.
Запасные: Фуидиас, Ромеро, Альмена, Бернардо, Кебе, Порту, Стуани, Торре, Хуанпе, Цыганков.
Сельта: Гуаита - Васкес, Старфельт, Нуньес, Санчес - де ла Торре, Тапия, Дотор, Бамба - Аспас, Ларсен.
Запасные: Каррильо, Марчесин, Бельтран, Домингес, Дувикас, Мингеса, Родригес, Сведеберг, Серви, Сотело.
Suplents: Fuidias, Bernardo, Kebé, Stuani, Tsygankov, Juanpe, Pablo Torre, Jhon Solís, Portu, Almena.— Girona FC (@GironaFC) October 27, 2023
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Стартовый свисток матча Жироны и Сельты прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
На данный момент Жирона делит с Реалом первое место таблицы чемпионата Испании, имея в активе 25 очков. У Сельты далеко не все так позитивно - восемнадцатое место с шестью баллами.
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