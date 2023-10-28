Жирона - Сельта: результат матча

В пятницу, 27 октября, Жирона принимала дома Сельту. Артем Добвик начал матч с первіх минут, а Виктор Цыганков остался на лавке.

Первый тайм был крайне беден на опасные моменты, по большей части команды боролись в центре поля. Единственный момент имел Бамба в конце тайма, но Гассанига не позволил открыть счет.

Второй тайм мало чем отличился от первого, разве что Жирона стала играть чуть острее, хоят открыть счет это не позволило. Матч решил один-единственный момент в самом конце, неожиданный удар Эрреры позволил Жироне взять три очка.

Статистика матча чемпионата Испании Жирона - Сельта

Жирона - Сельта 1:0

Голы: Эррера, 90+1

Владение мячом: 65% - 35%

Удары: 12 - 4

Удары в створ: 2 - 2

Угловые: 10 - 1

Атаки: 114 - 77

Жирона: Гассанига - Блинд, Давид Лопес (Хуанпе, 45), Мартинес (Цыганков, 79) - Мигель Гутьеррес, Эррера, Алеиш Гарсия, Мартин (Порту, 67), Ян Коуто, Савио - Довбик (Стуани, 67).

Сельта: Гуаита - Васкес, Старфельт, Нуньес, Санчес - Де Ла Торре, Тапия, Дотор (Бельтран, 85), Бамба (Мингеса, 75) - Аспас, Ларсен.

Предупреждения: Коуту, 45+7, Стуани, 77, Хуанпе, 82 - Васкес, 55, Нуньес, 77

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