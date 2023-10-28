Тренер Дженоа оценил игру Малиновского в матче против Салернитаны

Главный тренер Дженоа Альберто Джилардино высказался об игре хавбека Руслана Малиновского в матче против Салернитаны (1:0).

"Желание в центре поля с такими опытными игроками заключается в том, чтобы иметь возможность работать в свободном пространстве. Мы работаем над этим еженедельно и каждый день"

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"Малиновский провел отличную игру, он отличился голевой передачей на Альберта Гудмундссона", - сказал Джилардино в интервью TUTTOmercatoWEB.

Напомним, украинский футболист отличился голевой передачей в матче против Салернитаны.

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