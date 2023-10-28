Де Дзерби - о Митоме: Он сумасшедший

Итальянский специалист в восторге от игры своего подопечного.

Главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби поделился мнением о выступлениях вингера Каору Митома.

"У меня нет слов для Митомы. Его действительно недооценивают. Поверьте мне, он очень недооценен. Мир футбола еще не понял ценности Митомы".

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"Он может быть невероятным игроком для любого тренера, не только для меня. Он сумасшедший", - сказал Де Дзерби в интервью журналисту Фабрицио Романо.

В текущем сезоне на счету 26-летнего японца три гола и три ассиста в девяти матчах АПЛ.

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