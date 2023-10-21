iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Брайтон Де Дзерби интересуется хавбеком ПСЖ

Карлос Солер может оказаться в АПЛ.
Сегодня, 16:56
Карлос Солер / Getty Images
Карлос Солер / Getty Images

ПСЖ планирует избавиться от одного из своих полузащитников.

Как сообщает издание Le Parisien, парижане открыты к продаже Карлоса Солера. Футболистом интересуются Астон Вилла и Брайтон.

Читай также: Гвардиола - о Де Дзерби: Я восхищаюсь им

Наставник клуба Луис Энрике хочет добавить креативности в центр поля, но это возможно лишь с уходом кого-то из хавбеков, которым может стать Солер. Вероятнее всего, речь идет об аренде.

Отметим, что в текущем сезоне на счету Карлоса 6 матчей, в которых он в сумме наиграл 110 минут и не отличился результативными действиями.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Астон Вилла Брайтон Карлос Солер

Статьи по теме

Манчестер Сити одолел на своем поле Брайтон Манчестер Сити одолел на своем поле Брайтон
Брайтон объявил о продлении контракта с одним из ключевых игроков Брайтон объявил о продлении контракта с одним из ключевых игроков
Астон Вилла объявила о сотрудничестве с японским клубом Астон Вилла объявила о сотрудничестве с японским клубом
Судаковым интересуется ряд топ-клубов АПЛ Судаковым интересуется ряд топ-клубов АПЛ
Помочь журналистам

Видео

Дубль будущего обладателя золотого мяча в обзоре матча Перу - Аргентина
Дубль будущего обладателя золотого мяча в обзоре матча Перу - Аргентина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вошла в топ-40, Стародубцева поднялась на 27 мест
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович продолжает лидировать
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Украина19:42
Срна оценил дебютную победу во главе Шахтера
Европа19:32
Реал постарается летом подписать защитника Баварии
Украина19:20
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Другие страны19:10
"С ним никогда не бывает по-другому": тренер Ан-Насра оценил Роналду
Европа19:03
Манчестер Сити одолел на своем поле Брайтон
Украина18:55
Александрия - Колос: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Украина18:53
Шахтер добыл разгромную победу в дебютном матче Срны
Европа18:46
Мудрик и Зинченко попали в стартовый состав в матче Челси - Арсенал
Европа18:42
Еще один украинец дебютировал в английской Премьер-лиге
Европа18:36
Стало известно, почему Барселона отказалась от подписания экс-игрока Баварии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK