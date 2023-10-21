Брайтон Де Дзерби интересуется хавбеком ПСЖ

Карлос Солер может оказаться в АПЛ.

ПСЖ планирует избавиться от одного из своих полузащитников.

Как сообщает издание Le Parisien, парижане открыты к продаже Карлоса Солера. Футболистом интересуются Астон Вилла и Брайтон.

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Наставник клуба Луис Энрике хочет добавить креативности в центр поля, но это возможно лишь с уходом кого-то из хавбеков, которым может стать Солер. Вероятнее всего, речь идет об аренде.

Отметим, что в текущем сезоне на счету Карлоса 6 матчей, в которых он в сумме наиграл 110 минут и не отличился результативными действиями.

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