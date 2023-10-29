Судьи отменили оба гола форварда Ювентуса
Мойзе Кин дважды отличился в матче Ювентус - Верона, однако судьи не засчитали оба гола форварда.
Итальянец открыл счет на 13-й минуте, однако ВАР зафиксировал минимальный офсайд и отменил гол. На 53-й минуте при счете 0:0 Кин забил снова, и снова судьи не стали засчитывать взятие ворот.
Главный арбитр матча Эрманно Феличиани лично пересмотрел эпизод, и углядел фол в действиях фтуболистов Ювентуса.
Спустя 10 минут Массимилиано Аллегри принял решение заменить форварда, и тот сразу отправился в подтрибунку. На 90+7 минуте Андреа Камбиассо все же забил чистый гол и тем самым спас "бьянконери".
Ранее сообщалось, что Шахтер принял решение относительно легионера, который не хочет возвращаться в Украину.
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