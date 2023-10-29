Судьи отменили оба гола форварда Ювентуса

Мойзе Кин после замены даже не стал досматривать матч.

Мойзе Кин дважды отличился в матче Ювентус - Верона, однако судьи не засчитали оба гола форварда.

Итальянец открыл счет на 13-й минуте, однако ВАР зафиксировал минимальный офсайд и отменил гол. На 53-й минуте при счете 0:0 Кин забил снова, и снова судьи не стали засчитывать взятие ворот.

Главный арбитр матча Эрманно Феличиани лично пересмотрел эпизод, и углядел фол в действиях фтуболистов Ювентуса.

Спустя 10 минут Массимилиано Аллегри принял решение заменить форварда, и тот сразу отправился в подтрибунку. На 90+7 минуте Андреа Камбиассо все же забил чистый гол и тем самым спас "бьянконери".

Ранее сообщалось, что Шахтер принял решение относительно легионера, который не хочет возвращаться в Украину.

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