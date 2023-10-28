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Шахтер решил, что делать с легионером, который не хочет возвращаться в Украину

Майкон будет просто продан.
Вчера, 22:27
Майкон / corinthians.com.br
Майкон / corinthians.com.br

Донецкий Шахтер решил продать Майкона, утверждает бразильское издание iG.

Напомним, что хавбек выступает в аренде за Коринтианс и не хочет возвращаться в Украину.

"Горняки", очевидно, также не хотят иметь дело с футболистом с таким настроем, а потому готовы его продать.

Донецкий клуб потребует от потенциальных покупателей всего 4-5 млн евро, а в бразильце, по слухам, заинтересованы ряд турецких клубов. При этом Шахтер не намерен вновь оформлять аренду Майкона.

Ранее, напомним, киевское Динамо вновь потеряло очки, теперь уже в матче с Колосом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер

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