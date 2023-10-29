Аутсайдер Серии А добыл первую победу в сезоне, совершив сумасшедший камбэк

В рамках 10 тура чемпионата Италии Кальяри встретился с Фрозиноне.

Хозяева подошли к матчу в статусе явного аутсайдера, не победив ни в одном из девяти матчей Серии А до этого, но в этой встрече играли на равных с соперником.

Впрочем, именно Кальяри пропустил первым. Матиас Суле открыл счет на 23 минуте с передачи Рейньера, играющего за Фрозиноне на правах аренды из Реалаа.

На 30 минуте корсиканцы получили возможность сравнять, однако, ветеран команды Марко Манкосу не сумел забить с пенальти и чуть позже Суле наказал своих оппонентов за расточительность, оформив дубль.

Фрозиноне довели счет до разгромного уже после перерыва. Это удалось сделать Марко Брешианини и казалось бы, что на этом все вопросы о победителе уже точно сняты, но, как известно в футбол нужно играть до финального свистка и именно эту истину, похоже, недостаточно хорошо усвоили игроки гостей.

На 72 минуте Кальяри отыграл один мяч благодаря Гаэтано Ористанио, спустя еще 4 минуты возродил интригу в матче Антуан Макумбу.

До последних минут матча "желто-синим" удавалось удерживать победный счет, но в компенсированное время включился Леонардо Паволетти. На 90+4 форвард восстановил паритет, а на 90+6 вывел свою команду вперед, подарив ей первую победу в текущем сезоне Серии А.

Статистика матча чемпионата Италии Кальяри - Фрозиноне

Кальяри - Фрозиноне 4:3

Голы: Ористанио, 72, Макумбу, 76, Паволетти, 90+4, 90+6 - Суле, 23, 37, Брешианини, 49

xG: 3.33 - 1.39

Удары: 24 - 9

Удары в створ: 6 - 6

Владение мячом: 47% - 53%

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