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Семикратный чемпион Франции: Через год Олимпиада, а мы один автобус защитить не можем

Ларке признался, что ему страшно от перспектив.
Сегодня, 12:58
Автобус Лиона / RMC Sport
Автобус Лиона / RMC Sport

Экс-игрок Сент-Этьена и сборной Франции Жан-Мишель Ларке шокирован произошедшим накануне.

Напомним, вчера фанаты Марселя закидали камнями автобус с командой Лиона, в результате чего несколько человек получили травмы, включая и главного тренера Фабио Гроссо.

По мнению семикратного чемпиона мира ситуация абсолюютно дикая, особенно, учитывая, что менее чем через год Франции принимать ОИ, а у них такие проблемы с безопасностью.

"Мы в нашей дорогой Франции не в состоянии обеспечить безопасность автобуса. А через год состоятся Олимпийские игры, церемония открытия которых пройдет на дистанции более 12 километров. Мне страшно. 

Я больше не понимаю эту страну. Будь то булыжник, банка пива или и то, и другое одновременно, или одно за другим, все равно. Важно то, что сегодня безопасность никому не гарантирована, даже автобусу. Я даже не говорю о колонне, я говорю об автобусе. Мы не способны обеспечить безопасность.

И в то же время нам говорят, что мы должны сделать так, чтобы болельщики могли приехать сюда. Но мы издеваемся над миром", – цитирует бывшего игрока RMC Sport.

Ранее также сообщалось, что Формула-1 выдала пожизненный бан фанату, который начал драку на трибунах.

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