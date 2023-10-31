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"Спасибо" за бездействие: Гюндоган зол на Барселону из-за отсутствия помощи при переезде

Клуб попал в крайне неловкую ситуацию.
Сегодня, 15:23
Илкай Гюндоган / Getty Images
Илкай Гюндоган / Getty Images

Хавбек Барселоны Илкай Гюндоган недоволен тем, как клуб его встретил. Об этом сообщает издание Diario Sport.

После трансфера немец считает, что каталонцы не оказали ему и его семье должной помощи при переезде. Илкай хотел, чтобы ему помогли в поиске жилья и логистике.

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Позднее клуб принял все замечания от игрока и принес ему официальные извинения.

В текущем сезоне на счету 33-летнего немца один гол и два ассиста в 11 матчах Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Илкай Гюндоган

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