Клуб Бундеслиги вернул к тренировкам игрока, поддержавшего Палестину в войне с Израилем
Анвар Эль-Гази снова занимается в общей группе Майнца.
Майнц принял решение отменить свои дисциплинарные санкции против Анвара Эль-Гази.
Руководство клуба решило допустить нидерландца марокканского происхождения к тренировкам и матчам первой команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Таким образом, уже в поединке против Герты, который состоится завтра, 1 октября, Эль-Гази может сыграть.
Напомним, Анвара отстраняли от первой команды из-за поддержки Палестины в соцсетях. Позже футболист удалил свой пост.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!