Клуб Бундеслиги вернул к тренировкам игрока, поддержавшего Палестину в войне с Израилем

Анвар Эль-Гази снова занимается в общей группе Майнца.

Майнц принял решение отменить свои дисциплинарные санкции против Анвара Эль-Гази.

Руководство клуба решило допустить нидерландца марокканского происхождения к тренировкам и матчам первой команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Таким образом, уже в поединке против Герты, который состоится завтра, 1 октября, Эль-Гази может сыграть.

Напомним, Анвара отстраняли от первой команды из-за поддержки Палестины в соцсетях. Позже футболист удалил свой пост.

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