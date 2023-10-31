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Клуб Бундеслиги вернул к тренировкам игрока, поддержавшего Палестину в войне с Израилем

Анвар Эль-Гази снова занимается в общей группе Майнца.
Вчера, 22:56
Анвар Эль-Гази / Getty Images
Анвар Эль-Гази / Getty Images

Майнц принял решение отменить свои дисциплинарные санкции против Анвара Эль-Гази.

Руководство клуба решило допустить нидерландца марокканского происхождения к тренировкам и матчам первой команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Таким образом, уже в поединке против Герты, который состоится завтра, 1 октября, Эль-Гази может сыграть.

Напомним, Анвара отстраняли от первой команды из-за поддержки Палестины в соцсетях. Позже футболист удалил свой пост.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: израиль Палестина анвар эль-гази

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