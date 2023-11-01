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Футболист клуба Бундеслиги высказался о событиях в Секторе Газы

Анвар Эль-Гази заверли, что он не антисемит и против любой формы дискриминации.
Сегодня, 14:22
Анвар Эль-Гази / Getty Images
Анвар Эль-Гази / Getty Images

Футболист Майнца Анвар Эль-Гази высказался о войне между Палестиной и Израилем.

Нидерландец марокканского происхождения, который выступил в поддержку Палестины, объяснил свою позицию. Эль-Гази заявил, что не является антисемитом и выступает против любых форм дискриминации.

"Во избежание сомнений, мое заявление от 27 октября 2023 г. было единственным и окончательным заявлением как для Майнца, так и для общественности в связи с моими сообщениями в социальных сетях, сделанными за последние несколько недель.

Любые другие комментарии, заявления или извинения, приписываемые мне, не соответствуют действительности и не были сделаны или санкционированы мной.

Я против войны и насилия
Я против убийства ни в чем не повинных гражданских лиц
Я против антисемитизма
Я против исламофобии
Я против любой дискриминации.
Я против геноцида
Я против апартеида
Я против оккупации
Я против угнетения

Я не раскаиваюсь и не испытываю никаких угрызений совести по поводу своей позиции. Я не отказываюсь от своих слов и выступаю сегодня и всегда, до последнего вздоха, за человечество и угнетение.

Я не несу особой ответственности ни перед одним государством. Я не считаю, что какие-либо люди или государства не подлежат сомнению в своей ответственности и не стоят выше международного права.

У меня нет другого выбора, кроме как твердо стоять за справедливость и свидетельствовать правду, и я буду делать это, даже если это будет направлено против меня, моих родителей, моих родственников и близких.

Не может быть никакого оправдания убийству более 3,5 тыс. детей в Газе за последние 3 недели.

Как мы можем молчать, когда, по данным благотворительной организации Save the children, каждые 10 минут в Газе убивают 1 ребенка.

Это 9 детей, убитых за то время, пока я провожу один футбольный матч. И эта цифра растет с каждым днем.

Я, и мы, весь мир, не можем сознательно молчать. 

Мы должны немедленно призвать к прекращению убийств в Секторе Газы", - заявил Анвар.

Напомним, ранее Майнц отменил свое решение по отстранению Эль-Гази от первой команды.

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