Вслед за Довбиком: Малиновский отметился ассистом в кубковом матче

Еще один украинец сумел кардинально повлиять на результат своей команды.

В рамках Кубка Италии Дженоа встретилась с Реджаной.

Генуэзцы не сумели справиться со своим соперником в основное время и дело перетекло в овертаймы.

По ходу первой дополнительной 15-минутки на поле появился украинец Руслан Малиновский. Хавбек вышел на замену на 97-й минуте, а на 99-й уже отдал ассист на своего партнера, который стал победным.

Напомним, немногим ранее Артем Довбик отметился победным ассистом в курьезном стиле в матче Кубка Испании.

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