iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Вслед за Довбиком: Малиновский отметился ассистом в кубковом матче

Еще один украинец сумел кардинально повлиять на результат своей команды.
Сегодня, 18:55
Руслан Малиновский / Getty Images / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images / Getty Images

В рамках Кубка Италии Дженоа встретилась с Реджаной.

Генуэзцы не сумели справиться со своим соперником в основное время и дело перетекло в овертаймы.

По ходу первой дополнительной 15-минутки на поле появился украинец Руслан Малиновский. Хавбек вышел на замену на 97-й минуте, а на 99-й уже отдал ассист на своего партнера, который стал победным.

Напомним, немногим ранее Артем Довбик отметился победным ассистом в курьезном стиле в матче Кубка Испании.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дженоа Руслан Малиновский

Статьи по теме

Тренер Дженоа оценил игру Малиновского в матче против Салернитаны Тренер Дженоа оценил игру Малиновского в матче против Салернитаны
Ассист Малиновского помог Дженоа обыграть Салернитану Ассист Малиновского помог Дженоа обыграть Салернитану
Барселона и Реал Мадрид готовы побороться за лидера Баварии Барселона и Реал Мадрид готовы побороться за лидера Баварии
Днепр-1 одержал выездную победу над Рухом в перенесенном матче Днепр-1 одержал выездную победу над Рухом в перенесенном матче
Помочь журналистам

Видео

Разгром Черноморцем Зари с хет-триком Штогрина в обзоре матча Кубка Украины
Разгром Черноморцем Зари с хет-триком Штогрина в обзоре матча Кубка Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер очков не набрал, но Украина сохранила свою позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко приблизился к ТОП-200
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на две строчки, Хорватия упала на четыре
просмотров

Последние новости

Европа20:01
Барселона и Реал Мадрид готовы побороться за лидера Баварии
Украина19:55
Днепр-1 одержал выездную победу над Рухом в перенесенном матче
Европа19:51
Барселона рассматривает вариант с подписанием форварда Фейенорда
Европа19:33
Кривенцов - о разгроме от Черноморца: Мы не опускаем руки. Все готовы исправлять ситуацию
Бокс19:28
Промоутер Усика предположил, почему Фьюри пытается отложить бой
Киберспорт19:19
Monte обыграли россиян из Aurora, выйдя в финала Roobet Cup
Европа18:55
Вслед за Довбиком: Малиновский отметился ассистом в кубковом матче
Украина18:54
Кубок Украины: Черноморец вышел в полуфинал, разгромив Зарю
Украина18:52
Разгром Черноморцем Зари с хет-триком Штогрина в обзоре матча Кубка Украины
Европа18:50
По стопам Барселоны: Реал намерен взять кредит на реконструкцию стадиона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK