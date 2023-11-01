Английские клубы нацелились на защитника Галатасарая
Боэ может пойти на повышение.
Фулбек Галатасарая Саша Боэ попал в сферу интересов клубов АПЛ. Об этом сообщает издание Sporx.
На 23-летнего футболиста претендуют Арсенал, Манчестер Юнайтед, Брайтон и Бернли. Команды уже зимой готовы усилить правых фланг обороны французом.
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В свою очередь Галатасарай планирует выручить за своего игрока неплохую сумму, однако речь не идет о сумме выше 40 млн евро.
В текущем сезоне на счету Боэ 10 матчей в рамках чемпионата Турции, в которых правый защитник не отличился результатными действиями.
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