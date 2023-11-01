iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Английские клубы нацелились на защитника Галатасарая

Боэ может пойти на повышение.
Сегодня, 20:22
Саша Боэ / Getty Images
Саша Боэ / Getty Images

Фулбек Галатасарая Саша Боэ попал в сферу интересов клубов АПЛ. Об этом сообщает издание Sporx.

На 23-летнего футболиста претендуют Арсенал, Манчестер Юнайтед, Брайтон и Бернли. Команды уже зимой готовы усилить правых фланг обороны французом.

Читай также: Галатасарай намерен разорвать аренду Ндомбеле

В свою очередь Галатасарай планирует выручить за своего игрока неплохую сумму, однако речь не идет о сумме выше 40 млн евро.

В текущем сезоне на счету Боэ 10 матчей в рамках чемпионата Турции, в которых правый защитник не отличился результатными действиями.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал галатасарай манчестер юнайтед Брайтон

Статьи по теме

Игроки Манчестер Юнайтед недовольны жесткими методами тен Хага Игроки Манчестер Юнайтед недовольны жесткими методами тен Хага
Брайтон Де Дзерби интересуется немецким вундеркиндом Брайтон Де Дзерби интересуется немецким вундеркиндом
Тен Хаг: Скоро МЮ покажет свой лучший футбол Тен Хаг: Скоро МЮ покажет свой лучший футбол
Большие мышцы и особая техника: Культовый киноактер предстал в образе Бекхэма на Хэллоуин Большие мышцы и особая техника: Культовый киноактер предстал в образе Бекхэма на Хэллоуин
Помочь журналистам

Видео

Разгром Черноморцем Зари с хет-триком Штогрина в обзоре матча Кубка Украины
Разгром Черноморцем Зари с хет-триком Штогрина в обзоре матча Кубка Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер очков не набрал, но Украина сохранила свою позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко приблизился к ТОП-200
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на две строчки, Хорватия упала на четыре
просмотров

Последние новости

Европа21:32
Боруссия Д прошла Хоффенхайм в Кубке Германии
Еврокубки21:18
Прометей потерпел поражение от Парижа в рамках Еврокубка
Европа20:57
Мартинес: Мбаппе выиграет много Золотых мячей после ухода Месси и Роналду
Бокс20:52
"Парням из ММА не нужно лезть не в свое дело": Экс-чемпион оценил поединок Фьюри с Нганну
Украина20:35
Суперлига: Киев-Баскет обыграл Будивельник, победы БИПА и Запорожья
Европа20:22
Английские клубы нацелились на защитника Галатасарая
Украина20:15
УПЛ: Днепр-1 обыграл Рух в перенесенном матче пятого тура
Европа20:01
Барселона и Реал Мадрид готовы побороться за лидера Баварии
Украина19:55
Днепр-1 одержал выездную победу над Рухом в перенесенном матче
Европа19:51
Барселона рассматривает вариант с подписанием форварда Фейенорда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK