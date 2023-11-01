Галатасарай намерен разорвать аренду Ндомбеле
Француз слишком увлекся бургерами.
Танги Ндомбеле в ближайшее время может вернуться в Тоттенхэм, пишет Fotospor.
Напомним, что французский хавбек сейчас выступает на правах аренды за Галатасарай, где им очень недовольны.
Сначала игрок прибыл в отвратительной форме, но вместо того, чтобы работать, лишь усугубил ситуацию.
Ндомбеле набрал несколько килограмм, увлекшись бургерами. А после того, как он заказал себе фаст-фуд в номер непосредственно перед матчем, терпение тренера лопнуло, и он отстранил игрока.
В ближайшее время Галатасарай намерен расторгнуть аренду, но и в Тоттенхэме француза уже не ждут.
Ранее, напомним, Майнц вернул в состав игрока, которого отстранял за поддержку Палестины.
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