Галатасарай намерен разорвать аренду Ндомбеле

Танги Ндомбеле в ближайшее время может вернуться в Тоттенхэм, пишет Fotospor.

Напомним, что французский хавбек сейчас выступает на правах аренды за Галатасарай, где им очень недовольны.

Сначала игрок прибыл в отвратительной форме, но вместо того, чтобы работать, лишь усугубил ситуацию.

Ндомбеле набрал несколько килограмм, увлекшись бургерами. А после того, как он заказал себе фаст-фуд в номер непосредственно перед матчем, терпение тренера лопнуло, и он отстранил игрока.

В ближайшее время Галатасарай намерен расторгнуть аренду, но и в Тоттенхэме француза уже не ждут.

Ранее, напомним, Майнц вернул в состав игрока, которого отстранял за поддержку Палестины.

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