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Тоттенхэм отпустит свой самый дорогой трансфер свободным агентом

Танги Ндомбеле не нужен клубу.
Сегодня, 16:33
Танги Ндомбеле / Getty Images
Танги Ндомбеле / Getty Images

Тоттенхэм намерен избаваться от Танги Ндомбеле, пишет 90Min.

Напомним, фрацузского хавбека подписали в 2019 году за рекордные для клуба 65 млн евро. Однако свой ценник француз так и не сумел оправдать.

Ндомбеле не смог заиграть ни при Моуринью, ни при Конте, и даже сейчас его физическая форма вызывает вопросы. Также некоторую роль в его провале сыграли и травмы.

Постекоглу вообще не расчитывает на игрока и уже планирует летнюю трансферную кампанию, потому клуб готов разорвать контракт с Ндомбеле, отпустив того свободным агентом.

Прошлый сезон Ндомбеле провел в аренде в Галатасарае, где за 26 матчей отличился лишь одним ассистом. Трансфермаркт оценивает хавбека в 8 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Арсенал может приобрести экс-форварда Челси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Танги Ндомбеле

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