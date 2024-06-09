Арсенал может приобрести экс-форварда Челси и Ливерпуля

Лондонский Арсенал намерен усилить линию атаки.

Как сообщает издание Daily Express, «канониры» нацелились на подписание Доминика Соланке из Борнмута. «Вишни» хотят выручить за английского форварда не менее 65 млн фунтов.

Столичным клубом рассматриваются и другие варианты усиления атаки, но их имена не уточняются источником.

В сезоне-2023/24 Соланке стал одним из лучших бомбардиров АПЛ, забив 19 голов в 38 матчах. Санти Касорла имел возможность стать тренером, но пока хочет играть.

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