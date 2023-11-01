Мартинес: Мбаппе выиграет много Золотых мячей после ухода Месси и Роналду

Голкипер Астон Виллы Эмилиано Мартинес высказался об игре против Килиана Мбаппе на чемпионате мира-2022.

"Его неспроста считают одним из лучших в мире. Я с огромным уважением отношусь к нему как к игроку и как к человеку.

Да, есть кадры из Аргентины с куклой с лицом Мбаппе, но люди кидали нам разные вещи, и вот что получилось. Это не отражает мой характер".

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"Килиан – пример для подражания. Этот парень великолепен, выиграл один чемпионат мира в составе сборной Франции и дошел до финала на следующем, оформил там хет-трик. Каждый француз должен гордиться таким футболистом.

Конечно, он сильнейший форвард, против которого мне приходилось играть. Когда Месси и Криштиану Роналду завершат карьеру, то Килиан, следуя этим путем, выиграет много Золотых мячей", – сказал Мартинес в интервью France Football.

Напомним, в финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию в серии послематчевых пенальти (3:3 основное время, 4:2 пенальти).

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