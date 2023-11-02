Де Брюйне - о ЗМ: Быть четвертым из семи миллиардов человек – это потрясающе

Кевин Де Брюйне признался, что рад оказаться на четвертом месте в списке номинантов на Золотой мяч.

Хавбек признался, что, будучи полузащитником, он очень часто попадает в номинацию, и это уже само по себе отличный результат.

А тот факт, что в этом году Кевин оказался на четвертом месте, тоже ведь можно считать солидным достижением. В любом случае, игроку важнее совсем другое.

"Футбол – это перспектива, каждый видит его по-своему. Если взять Золотой мяч, то я, будучи полузащитником, номинировался довольно часто. Быть четвертым из семи миллиардов человек – это потрясающе.

Для меня главное – быть довольным своей игрой и делать все, что в моих силах. Я не влияю на решения людей. На данном этапе карьеры я не думаю, что должен вести себя иначе", приводит слова бельгийца RTBF.

Ранее, напомним, Луис Энрике заявил, что Мбаппе завоюет много Золотых мячей.

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