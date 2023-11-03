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Реал может уже зимой избавиться от своего защитника

Менди близок к уходу из стана "сливочных".
Сегодня, 10:45
Ферлан Менди / Getty Images
Ферлан Менди / Getty Images

Защитник Реала Ферлан Менди может покинуть команду. Об этом сообщает издание Relevo.

"Сливочные" приняли решение избавиться от 28-летнего француза этой зимой. Футболист больше не входит в планы руководства клуба.

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На Менди уже есть претенденты из Саудовсокой Аравии, однако сам фулбек хочет продолжить выступать за Реал и рассматривает лишь карьеру в Европе.

В текущем сезоне на счету игрока пять матчей в рамках Ла Лиги, в которых он не отличился результативными действиями.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид ферлан менди

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