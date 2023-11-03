Реал может уже зимой избавиться от своего защитника
Менди близок к уходу из стана "сливочных".
Защитник Реала Ферлан Менди может покинуть команду. Об этом сообщает издание Relevo.
"Сливочные" приняли решение избавиться от 28-летнего француза этой зимой. Футболист больше не входит в планы руководства клуба.
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На Менди уже есть претенденты из Саудовсокой Аравии, однако сам фулбек хочет продолжить выступать за Реал и рассматривает лишь карьеру в Европе.
В текущем сезоне на счету игрока пять матчей в рамках Ла Лиги, в которых он не отличился результативными действиями.
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