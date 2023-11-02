Реал объявил о продлении контракта с Родриго
Мадридский Реал на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с Родриго.
Новое соглашение с 22-летним бразильцем рассчитано до лета 2028 года. Прежняя сделка предполагала, что вингер будет выступать за "королевский клуб" до лета 2025 года.
⚡🇧🇷 #Rodrygo2028 🇧🇷⚡ pic.twitter.com/rFoyNoxd7x— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 2, 2023
Родриго перешел в Реал летом 2019 года .За его трансфер испанцы заплатили Сантосу 45 миллионов евро.
Вингер дебютировал за первую команду Реала 25 сентября 2019 года, выйдя на замену в матче против Осасуны. Отыграв 19 минут, он успел отличиться своим первым голом в составе "сливочных".
Всего на его счету 39 голов и 33 результативные передачи в 179 играх за Реал.
Вместе с мадридским клубом он дважды выигрывал чемпионат и Суперкубок Испании, а также по одному разу становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, клубного чемпионата мира и кубка Испании.
Напомним, что несколькими днями ранее Реал продлил контракт с другим бразильским вингером, Винисиусом Жуниором.
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