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Клопп: Салах никогда не приходил ко мне и не говорил, что хочет уйти

Египтянин рад тому, где находится.
Сегодня, 17:27
Мохамед Салах / Getty Images
Мохамед Салах / Getty Images

Юрген Клопп заявил, что Мохамед Салах никогда не хотел покинуть Ливерпуль.

Тренеру пришлось отвечать на вопросы журналистов, связанных с интересом к египтянину со стороны саудовских клубов. Аль-Иттихад был готов заплатить до 200 млн долларов.

По словам Клоппа, ни летом, ни раньше Салах не хотел покинуть клуб. Более того, сейчас он рад находится в Ливерпуле и помогать своим товарищам по команде.

"Мо здесь, Мо никогда не приходил ко мне и не хотел уходить. Честно говоря, я ни секунды не думал об этом - продавать или нет, или что-то еще. Так что да, он здесь.

Он чувствует себя очень хорошо, видно, что ему очень нравится в команде, он отыграл 105 минут против Ноттингем Форест, а затем играл под 9-м номером против "Борнмута, и ему это тоже понравилось.

Да, он в хорошей форме, на поле, в плане забитых мячей, это все видят, а вне поля он в еще лучшей форме, я бы сказал. Он очень позитивный. Он наслаждается общением с ребятами, видит, что у них большой потенциал, и хочет максимально его реализовать, извлечь из него какую-то пользу", - приводит слова главного тренера 90Min.

Ранее сообщалось, что легенда Ман Сити присоединился к тренерскому штабу Саудовской Аравии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Мохамед Салах

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