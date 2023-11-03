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Клуб Бундеслиги разорвал контракт с игроком, который поддержал Палестину

Майнц все же прекратил сотрудничество с футболистом, которого совсем недавно вернул к тренировкам.
Вчера, 20:57
Анвар Эль-Гази / Getty Images
Анвар Эль-Гази / Getty Images

Немецкий Майнц принял решение о прекращении сотрудничества с Анваром Эль-Гази.

В пресс-релизе клуба Бундеслиги говорится, что это связано с последними комментариями, которые делал игрок в социальных сетях и СМИ.

Отметим, что Анвар поддержал Палестину в конфликте с Израилем. После первого поста в соцсетях Эль-Гази отстранили от тренировок, но затем вернули в обойму первой команды.

После этого исполнитель сделал еще одно заявление, после которого Майнц уже разорвал с ним контракт.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: майнц анвар эль-гази

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