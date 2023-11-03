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Футбол

Ливерпуль остается в гонке за Мбаппе

Мерсисайдцы не теряют надежды подписать француза.
Вчера, 21:08
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Ливерпуль все еще сохраняет надежду заполучить Килиана Мбаппе, пишет L’Equipe.

Издание утверждает, что клуб уже долгие годы поддерживает связь с футболистом и его окружением. Например, Клопп летал в Ниццу на встречу с Килианом еще в 2017 году.

С тех самых пор мерсисайдцы сохраняют надежду, что в случае чего Мбаппе выберет их клуб. А француз вполне может сменить прописку уже по окончании этого сезона.

В ПСЖ сохраняют спокойствие, веря в договор с форвардом и в то, что он в любом случае не покинет команду бесплатно.

Ранее также сообщалось, что Беллингем получил очередную инвидуальную награду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Килиан Мбаппе

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