Довбик в стартовом составе Жироны на матч с Осасуной, Цыганков - в запасе
Украинский дуэт может воссоединиться по ходу встречи.
В рамках 12-го тура чемпионата Испании Жирона на выезде сыграет с Осасуной.
Главный тренер гостей назвал стартовый состав на матч.
Читай также: Довбик отметился курьезным победным ассистом в Кубке Испании
Украинский форвард Артем Довбик выйдет на поле с первых минут, а его соотечественник Виктор Цыганков останется на скамейке запасных.
Начало матча Осасуна - Жирона в 15:00 по Киеву.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!