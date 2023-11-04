Довбик в стартовом составе Жироны на матч с Осасуной, Цыганков - в запасе

Украинский дуэт может воссоединиться по ходу встречи.

В рамках 12-го тура чемпионата Испании Жирона на выезде сыграет с Осасуной.

Главный тренер гостей назвал стартовый состав на матч.

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Украинский форвард Артем Довбик выйдет на поле с первых минут, а его соотечественник Виктор Цыганков останется на скамейке запасных.

Начало матча Осасуна - Жирона в 15:00 по Киеву.

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