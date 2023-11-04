iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Довбик в стартовом составе Жироны на матч с Осасуной, Цыганков - в запасе

Украинский дуэт может воссоединиться по ходу встречи.
Сегодня, 14:09
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В рамках 12-го тура чемпионата Испании Жирона на выезде сыграет с Осасуной.

Главный тренер гостей назвал стартовый состав на матч.

Читай также: Довбик отметился курьезным победным ассистом в Кубке Испании

Украинский форвард Артем Довбик выйдет на поле с первых минут, а его соотечественник Виктор Цыганков останется на скамейке запасных.

Начало матча Осасуна - Жирона в 15:00 по Киеву.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков артем довбик

Статьи по теме

Цыганков вернулся в стартовый состав Жироны на матч Кубка Испании Цыганков вернулся в стартовый состав Жироны на матч Кубка Испании
Довбик - в старте, Цыганков - на скамейке запасных Жироны на матч против Сельты Довбик - в старте, Цыганков - на скамейке запасных Жироны на матч против Сельты
Барселона заинтересовалась Цыганковым Барселона заинтересовалась Цыганковым
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
Помочь журналистам

Видео

Последний матч Луческу и поражение Динамо от Шахтера в обзоре украинского Классического
Последний матч Луческу и поражение Динамо от Шахтера в обзоре украинского Классического

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко приблизился к ТОП-200
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Бокс15:10
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
Украина14:59
Неожиданный выбор: Беллингем рассказал, какими футболистами он восхищался в детстве
Бокс14:55
Усик признался, что сказал Фьюри после его победы над Нганну
Бокс14:40
Стало известно условие, при котором Фьюри бы подрался с Усиком в декабре
Европа14:25
Центрбэк ПСЖ установил рекорд клуба
Европа14:09
Довбик в стартовом составе Жироны на матч с Осасуной, Цыганков - в запасе
Бокс14:05
"Это д*рьмо, это позор для спорта": Нганну жестко раскритиковал работу судей в бою с Фьюри
Украина14:00
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Украина13:56
Бражко вошел в топ-3 самых молодых капитанов Динамо в чемпионатах Украины
Другие страны13:42
Эмоциональная речь мальчика: Отец с сыном продали "самое ценное" для поездки на финал Кубка Либертадорес
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK