Забарный попал в стартовый состав на матч с Манчестер Сити
Украинец может остановить действующего чемпиона Англии.
В рамках 11-го тура чемпионата Англии Манчестер Сити на своем поле примет Борнмут.
Главный тренер гостей включил Илью Забарного в стартовый состав команды.
Our team for #MCIBOU 👊 pic.twitter.com/bP4if4cH6p— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) November 4, 2023
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21-летний украинец проведет 18-й матч за английскую команду, результативными действиями он пока не отличился.
Матч Манчестер Сити - Борнмут начнется в 17:00 по Киеву.
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