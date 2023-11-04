Забарный попал в стартовый состав на матч с Манчестер Сити

В рамках 11-го тура чемпионата Англии Манчестер Сити на своем поле примет Борнмут.

Главный тренер гостей включил Илью Забарного в стартовый состав команды.

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21-летний украинец проведет 18-й матч за английскую команду, результативными действиями он пока не отличился.

Матч Манчестер Сити - Борнмут начнется в 17:00 по Киеву.

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