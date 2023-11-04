Артета - о судействе в матче с Ньюкаслом: Это позор

Главный тренер Арсенала Микель Арета прокомментировал поражение от Ньюкасла в рамках 11-го тура АПЛ.

"Я похвалил игроков за то, как они играли и бились на этом стадионе против этого соперника. Результат должен был быть другим по множеству причин. Если какая-то команда и стремилась победить, так это Арсенал.

Мне стыдно за то, что произошло, за то, что этот гол не был отменен в лиге, которую мы называем лучшей в мире. Я 20 лет в этой стране, и теперь мне стыдно. Это позор".

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"Слишком многое поставлено на карту. Мы пытаемся делать невероятные вещи, еженедельно выступать на самом высоком уровне.

Когда мы недостаточно хороши, я признаю ответственность за это. Но то, что произошло сейчас, не соответствует уровню, который должен быть в этой лиге, тому, какая борьба идет в этой лиге.

Мне стыдно, что я имею к этому отношение", – сказал Артета в интервью ВВС.

Напомним, исход матча Ньюкасл - Арсенал решил всего один гол, который забил вингер Энтони Гордон на 64-й минуте.

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