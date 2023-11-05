Ливерпуль хочет продлить контракт с ключевым защитником
Трент Александр-Арнольд может связать свое будущее с родным клубом.
Ливерпуль надеется сохранить в своих рядах один из главных активов клуба.
Как сообщает Николо Скира, "красные" открыли переговоры по новому контракту с Трентом Александром-Арнольдом. Детали предложения мерсисайдцев своему воспитаннику пока неизвестны.
Действующее соглашение между английским футболистом и его родным клубом истекает в конце сезона-2024/25. Отметим, что в нынешней кампании на счету Трента 3 ассиста в 11 матчах.
Напомним, что недавно Александр-Арнольд попал в аварию, чудом избежав серьезных последствий.
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