Ливерпуль хочет продлить контракт с ключевым защитником

Трент Александр-Арнольд может связать свое будущее с родным клубом.

Ливерпуль надеется сохранить в своих рядах один из главных активов клуба.

Как сообщает Николо Скира, "красные" открыли переговоры по новому контракту с Трентом Александром-Арнольдом. Детали предложения мерсисайдцев своему воспитаннику пока неизвестны.

Действующее соглашение между английским футболистом и его родным клубом истекает в конце сезона-2024/25. Отметим, что в нынешней кампании на счету Трента 3 ассиста в 11 матчах.

Напомним, что недавно Александр-Арнольд попал в аварию, чудом избежав серьезных последствий.

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