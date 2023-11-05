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Арсенал выступил с поддержкой Артеты после критики судей

"Канониры" поддержали своего наставника.
Сегодня, 17:30
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

Арсенал выступил с заявлением касаемо слов Микеля Артеты об ужасном судействе в матче с Ньюкаслом.

"Футбольный клуб Арсенал полностью поддерживает послематчевые комментарии Микеля Артеты после очередных недопустимых судейских ошибок и ошибок ВАР в субботу вечером.

Мы также хотели бы отметить огромные усилия и игру наших игроков и болельщиков на Сент-Джеймс Парк. АПЛ – лучшая лига в мире с лучшими футболистами, тренерами и болельщиками, и все они заслуживают лучшего".

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"PGMOL необходимо срочно обратить внимание на стандарты судейства и сосредоточиться на действиях, которые позволят нам всем уйти от ретроспективного анализа, попыток объяснений и извинений.

Мы поддерживаем усилия главного специалиста по судейству Говарда Уэбба и будем рады совместной работе по достижению стандартов судейства мирового уровня, которые требует наша лига", – говорится в заявлении клуба.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Микель Артета

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