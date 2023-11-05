Тренер Дженоа высказался об игре Малиновского в матче с Кальяри

Главный тренер Дженоа Альберто Джилардино оценил игру хавбека Руслана Малиновского.

"Сегодня у меня был вынужденный выбор, потому что у Пушкаша были судороги после Кубка Италии, а у Экубана были проблемы. Мы адаптировали хорошо работавшего Руслана. Когда он будет в лучшей форме, он тоже сможет много дать", - сказал Джилардино в интервью DAZN.

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Напомним, украинец провел на поле 84 минуты, отличившись лишь предупреждением.

В текущем сезоне на счету Малиновского один ассист в девяти матчах Серии А.

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