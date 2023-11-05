Клопп: Ливерпуль не заслужил больше одного очка в матче с Лутоном

Главный тренер Ливерпуле Юрген Клопп высказался о ничье с Лутоном (1:1).

"Стоит отдать должное Лутону, их настрою и игре в обороне, но в основном все зависело от нас. У нас было много моментов, и их должно было быть гораздо больше".

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"Оставаться полностью сосредоточенными – непростая задача. По игре, думаю, мы не заслуживали большего. Мы могли бы выиграть с теми моментами, которые у нас были, но сейчас, думаю, что мы заслужили лишь одно очко", - заявил Клопп в интервью BBC.

Напомним, после 11-ти туров АПЛ Ливерпуль занимает третье место, набрав 24 очка.

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