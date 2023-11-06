Саудовская лига заинтересована в капитане МЮ

Португалец может покинуть АПЛ уже летом.

Саудовская лига обратила внимание на Бруну Фернандеша, утверждает Руди Галлетти.

По данным журналиста Руди Галетти, Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) внес португальца в список потенциальных трансферов на следующее лето.

До конца сезона представители лиги намерена связаться с капитаном МЮ и провсти с ним беседы по поводу потенциального трансфера.

Контракт Бруну с Манчестер Юнайтед действует до лета 2026 года. Трансфермаркт оценивает 29-летнего хавбека в 75 млн евро.

Ранее также сообщалось, что на новом Камп Ноу будет необычная зона.

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