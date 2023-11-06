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Арсенал намерен перехватить у Барселоны талантливого бельгийского полузащитника

"Канониры" планируют усилить центр поля.
Сегодня, 19:53
Артур Вермерен / Getty Images
Артур Вермерен / Getty Images

Арсенал хочет подписать хавбека Антверпена Артура Вермерена. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Лондонцы обдумывают возможность приобретения бельгийского футболиста этой зимой. Потенциальная сумма трансфера может составить 15 млн евро.

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Барселона также претендует на подписание Вермерена, однако игрок не является ключевой целью каталонцев на ближайшее время. Сам бельгиец хотел бы сменить команду уже зимой.

В текущем сезоне на счету 18-летнего полузащитника один гол и два ассиста в 13 матчах местного чемпионата.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Барселона

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