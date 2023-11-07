Реал продлил контракт с французским хавбеком

Камавинга останется в клубе до 2029 года.

Мадридский Реал объявил о продлении контракта с Эдуардо Камавингой.

Новое соглашение с французским хавбеком дейсвует до лета 2029 года. Отступные - - классический 1 млрд евро.

Напомним, что Камавинга перешел в Реал в 2021 году из Ренна за 33 млн евро.

С тех пор француз провел 114 матчей, в которых отличился двумя голами и тремя ассистами. В текущем же сезоне на счету Эдуардо 14 матчей и один ассист.

Ранее также сообщалось, что Довбик попал в команду недели в Ла Лиге.

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