Реал продлил контракт с французским хавбеком
Камавинга останется в клубе до 2029 года.
Мадридский Реал объявил о продлении контракта с Эдуардо Камавингой.
Новое соглашение с французским хавбеком дейсвует до лета 2029 года. Отступные - - классический 1 млрд евро.
Напомним, что Камавинга перешел в Реал в 2021 году из Ренна за 33 млн евро.
С тех пор француз провел 114 матчей, в которых отличился двумя голами и тремя ассистами. В текущем же сезоне на счету Эдуардо 14 матчей и один ассист.
Ранее также сообщалось, что Довбик попал в команду недели в Ла Лиге.
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