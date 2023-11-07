Фанаты Милана подрались с фанатами ПСЖ, один человек госпитализирован

Фанаты Милана и фанаты ПСЖ устроили стычку накануне матча, пишет Джанлука Ди Марцио.

В ночь на 7 ноября около 50 болельщиков "россонери" отправились в район, где расположились фанаты парижан. Столкновение между ними пришлось разнимать полиции.

В результате двое полицейских были ранены, но, к счастью, несерьезно. Некоторых участников нападения на стражей порядка идентифицировали и задержали.

А вот для парижан все закончилось несколько хуже. Один человек был госпитализирован с ножевыми ранениями.

Спустя некоторое время между болельщиками двух клубов впроизошла еще одна, но меньшая стычка. Полиция быстро взяла ситуацию под контроль.

Ранее также сообщалось, что фанаты Милана готовят акцию против Джанлуиджи Доннаруммы.

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