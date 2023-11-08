Гризманн высказался о новой роли в Атлетико

Нападающий Атлетико Антуан Гризманн высказался о переведении в полузащиту.

"Это несколько иной стиль. Я делаю это в сборной и теперь мне пришлось делать это в клубе. Играть на позиции полузащитника значит отбирать мячи, помогать партнерам по команде. Против Селтика даже удалось забить.

Моя позиция была в центре, где нужно двигать мяч, ассистировать, добираться до штрафной. Где бы меня ни поставили, в центре или впереди, я стараюсь делать то, что должен. Я учусь, смотрю много футбола по телевизору".

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"Вы должны учиться. Вы анализируете, что делают другие, и можете совершенствоваться во всем. В Ла Лиге есть очень хорошие полузащитники", – заявил Гризманн в интервью AS

В текущем сезоне на счету 32-летнего француза семь голов в 11 матчах Ла Лиги.

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