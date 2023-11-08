iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Гризманн высказался о новой роли в Атлетико

Француз доволен новой позицией.
Сегодня, 20:20
Антуан Гризманн / Getty Images
Антуан Гризманн / Getty Images

Нападающий Атлетико Антуан Гризманн высказался о переведении в полузащиту.

"Это несколько иной стиль. Я делаю это в сборной и теперь мне пришлось делать это в клубе. Играть на позиции полузащитника значит отбирать мячи, помогать партнерам по команде. Против Селтика даже удалось забить.

Моя позиция была в центре, где нужно двигать мяч, ассистировать, добираться до штрафной. Где бы меня ни поставили, в центре или впереди, я стараюсь делать то, что должен. Я учусь, смотрю много футбола по телевизору".

Читай также: Стали известны причины срыва перехода Гризманна в ПСЖ

"Вы должны учиться. Вы анализируете, что делают другие, и можете совершенствоваться во всем. В Ла Лиге есть очень хорошие полузащитники", – заявил Гризманн в интервью AS

В текущем сезоне на счету 32-летнего француза семь голов в 11 матчах Ла Лиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Антуан Гризманн

Статьи по теме

Лига чемпионов: онлайн-трансляции всех матчей Лига чемпионов: онлайн-трансляции всех матчей
Дубли Гризманна и Мораты в обзоре матча Атлетико - Селтик Дубли Гризманна и Мораты в обзоре матча Атлетико - Селтик
Ювентус начал переговоры по трансферу хавбека Атлетико Ювентус начал переговоры по трансферу хавбека Атлетико
Атлетико близок к подписанию нового контракта с Симеоне Атлетико близок к подписанию нового контракта с Симеоне
Помочь журналистам

Видео

Дубли Гризманна и Мораты в обзоре матча Атлетико - Селтик
Дубли Гризманна и Мораты в обзоре матча Атлетико - Селтик

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов21:48
Наполи сенсационно потерял очки в матче с Унионом
Европа21:40
Реал Сосьедад уверенно победил Бенфику Трубина
Европа21:30
Бразильский вундеркинд может не придти в Барселону зимой из-за финансовых проблем клуба
Европа21:18
"90 миллионов": Матвиенко указал известному инсайдеру трансферную стоимость Судакова
Еврокубки20:51
Прометей потерпел поражение от Вулвз в рамках Еврокубка
Европа20:48
Байер установил рекордную цену на своего лидера
Европа20:25
Клубы АПЛ собираются проголосовать за запрет на входные аренды между клубами с одним владельцем
Европа20:20
Гризманн высказался о новой роли в Атлетико
Европа19:53
Многомиллионый новичок Челси близок к восстановлению от тяжелой травмы
Европа19:50
Анчелотти ответил на критику в свой адрес
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK