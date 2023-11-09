Независимая комиссия подтвердила взятие ворот Ньюкаслом в матче с Арсеналом

Четыре из пяти экспертов поддержали решение арбитра.

Независимая комиссия АПЛ дала свое заключение на спорный гол Ньюкасла в матче с Арсеналом, пишет ESPN.

Напомним, на 64-й минуте игры 11-го тура чемпионата Англии "сороки" открыли счет, Энтони Гордон забил с паса Жоэлинтона.

Однако в том моменте бразилец толкнул защитника Арсенала, также появились вопросы, не вышел ли мяч за лицевую.

Главный арбитр Стюарт Эттуэлл проконсультировался с видеоаасистентом и засчитал гол, хотя сам повтор смотреть не стал.

Комиссия постановила, что арбитр и его видеоассистент приняли правильные решения в эпизоде с голом. Решение судейской бригады поддержали 4 из 5 экспертов.

Ранее, напомним, Фелипе Мело грубо отреагировал на заявления Килиана Мбаппе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!