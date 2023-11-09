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Мело - о Мбаппе: Для меня он придурок

Бразилец встал на защиту южноамериканского футбола.
Сегодня, 18:25
Фелипе Мело / Getty Images
Фелипе Мело / Getty Images

Полузащитник Флуминенсе Фелипе Мело высказался о словах Килиана Мбаппе о южноамериканском футболе.

"Мбаппе – придурок. Для меня он придурок. Аргентина забила три гола и выиграла чемпионат мира, а Месси был признан лучшим в мире. Ему есть чему поучиться.

Нельзя так говорить о южноамериканском футболе, у которого столько побед на чемпионате мира. Что хочет сказать Мбаппе? Для меня он отличный игрок, который выиграет три или четыре Золотых мяча, но он должен держать язык за зубами".

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"Я считаю, что южноамериканский футбол является эталоном. У нас есть игроки, которые умеют играть в футбол и забивать. К счастью, у меня не было возможности сыграть против него. Я не знаю, кому из нас повезло: мне или ему", – сказал Мело в интервью TNT Sports.

Напомним, француз в одном из своих интервью заявил, что в Южной Америке футбол развит не так сильно, как в Европе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фелипе Мело Килиан Мбаппе

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