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Вдова звезды испанского футбола обнаружила душераздирающее письмо через годы после его смерти

Супруга Хосе Антонио Рейеса нашла валентинку от мужа с трогательным посланием.
Сегодня, 11:31
Ноэлия Лопес и Хосе Антонио Рейес / Getty Images
Ноэлия Лопес и Хосе Антонио Рейес / Getty Images

Вдова знаменитого футболиста Хосе Антонио Рейеса обнаружила письмо от него спустя четыре года после его трагической смерти.

Испанский вингер, известный по своим выступлениям за Севилью, Арсенал, Реал и Атлетико, погиб в июне 2019 года в автомобильной аварии в возрасте 35 лет.

Жена футболиста Ноэлия Лопес рассказала, что нашла в доме в одной из коробок с неразобранными вещами неожиданное душераздирающее послание от своего мужа.

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Это был конверт с валентинкой, на которой Рейес написал: "С Днем святого Валентина. Я не забуду тебя даже на расстоянии".

Фото с запиской от мужа Ноэлия поделилась в Instagram.

"Я чувствую заботу каждый раз, когда встречаю знак. Сегодня некоторые слова обретают больше силы. В последнее время у меня было много таких знаков. Однажды я расскажу о них", - отметила Ноэлия.

Ранее сообщалось, что сын погибшего Рейеса подписал профессиональный контракт с Реалом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хосе Антонио Рейес

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