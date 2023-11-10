Вдова звезды испанского футбола обнаружила душераздирающее письмо через годы после его смерти
Вдова знаменитого футболиста Хосе Антонио Рейеса обнаружила письмо от него спустя четыре года после его трагической смерти.
Испанский вингер, известный по своим выступлениям за Севилью, Арсенал, Реал и Атлетико, погиб в июне 2019 года в автомобильной аварии в возрасте 35 лет.
Жена футболиста Ноэлия Лопес рассказала, что нашла в доме в одной из коробок с неразобранными вещами неожиданное душераздирающее послание от своего мужа.
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Это был конверт с валентинкой, на которой Рейес написал: "С Днем святого Валентина. Я не забуду тебя даже на расстоянии".
Фото с запиской от мужа Ноэлия поделилась в Instagram.
"Я чувствую заботу каждый раз, когда встречаю знак. Сегодня некоторые слова обретают больше силы. В последнее время у меня было много таких знаков. Однажды я расскажу о них", - отметила Ноэлия.
Ранее сообщалось, что сын погибшего Рейеса подписал профессиональный контракт с Реалом.
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