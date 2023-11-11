Довбик забил очередной гол, теперь с передачи Цыганкова
Украинский дуэт спас свой клуб.
Артем Довбик снова забивает за Жирону.
В субботу, 11 ноября, Райо принимает дома Жирону. И хозяева быстро открыли счет уже на 5-й минуте матча.
Вскоре Артем имел отличный момент сравнять счет, однако защитник заблокировал удар украинца пяткой.
А на 42-й минуте уже никто не смог спасти Райо. Цыганков сделал сильнуюю передачу в штрафную, Довбик обработал мяч и пробил в правый угол без шансов для вратаря.
Онлайн трансляция матча Райо Вальекано - Жирона доступна на нашем сайте.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!