Довбик забил очередной гол, теперь с передачи Цыганкова

Артем Довбик снова забивает за Жирону.

В субботу, 11 ноября, Райо принимает дома Жирону. И хозяева быстро открыли счет уже на 5-й минуте матча.

Вскоре Артем имел отличный момент сравнять счет, однако защитник заблокировал удар украинца пяткой.

А на 42-й минуте уже никто не смог спасти Райо. Цыганков сделал сильнуюю передачу в штрафную, Довбик обработал мяч и пробил в правый угол без шансов для вратаря.

Онлайн трансляция матча Райо Вальекано - Жирона доступна на нашем сайте.

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