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Тен Хаг набрал больше всего очков среди тренеров МЮ за первые 50 игр в АПЛ после эры Фергюсона

Нидерландец не так уж и плох на фоне своих предшественников.
Вчера, 23:45
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Наставник МЮ Эрик тен Хаг установил необычное достижение.

Как сообщает BBC Sport, нидерландец набрал больше всех очков в первых 50 матчах в АПЛ во главе клуба среди главных тренеров МЮ после эры Фергюсона.

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У тен Хага 96 пунктов, а у идущего вторым Моуринью 95, 94 балла за первые 50 матчей набрал Луи ван Гаал, а Оле Гуннар ограничился показателем в 85 очков.

Также тен Хаг набрал больше, чем Юрген Клопп за свои первые 50 матчей в АПЛ. У наставника Ливерпуля этот показатель составил 92 очка.

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