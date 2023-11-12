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"Голевая машина": Тренер Эвертона отреагировал на игру Миколенко в последнем матче

Шон Дайч доволен перформансом украинца.
Сегодня, 00:59
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

В рамках 12 тура чемпионата Англии Эвертон при помощи гола Виталия Миколенко победил Кристал Пэлас.

Наставник "ирисок" Шон Дайч прокомментирвал игру украинского защитника в матче против "орлов", отметив, что он и вовсе мог оформить дубль.

"Я очень рад его прогрессу. Мико - голевая машина. Он едва не оформил дубль, когда пробил в стойку. Он наслаждается футболом. Он адаптировался к тому, что происходит вокруг, приспособился к команде и очень хорошо работает", - сказал Дайч.

Отметим, что Виталий забил гол и в предыдущем матче против Брайтона, где его команда сыграла вничью со счетом 1:1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Виталий Миколенко

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