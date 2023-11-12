Пушич - о матче с Днепром-1: Очень тяжело играть, когда соперник забивает почти из ничего

В рамках 14-го тура чемпионата Украины Шахтер в домашнем матче проиграл СК Днепру-1.

Наставник "горняков" Марино Пушич прокомментировал итоги поединка. Босниец заявил, что для него и его подопечных это очень болезненное поражение.

"Это болезненное поражение. Как я сказал ребятам в раздевалке, мы должны были забить один, два, три, четыре гола. Во втором тайме мы пытались забить больше, но нам это не удалось. Очень тяжело играть, когда команда забивает почти из ничего. Они забили гол почти с 25 метров - это очень болезненно для нас.

Усталость после матча с Барселоной не может быть оправданием для команды. В Европе по такому графику играют все команды".

Первый тайм мы провели очень хорошо. Мы хорошо защищались и создавали моменты. Этого оказалось недостаточно для победы.

Также Пушич прокомментировал текущую форму Даниила Сикана и свои кадровые решения по ходу матча.

"Сикан очень хорошо работал в течение последних двух недель. Мне кажется, что он может играть еще лучше.

Что касается замен, то когда я выпустил вместо Ракицкого и Конопли Азарова и Гочолейшвили, я хотел добавить скорости в игру на флангах. Еще две замены я сделал, чтобы увеличить атакующую способность нашей команды. Но этого всего было недостаточно.

Сейчас будет пауза для матчей сборных. Из-за этого у нас будет 3 выходных. Также у нас будет товарищеская игра. Я хочу увидеть футболистов, которые мало играли", - сказал Пушич.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!