Зинченко объяснил свое решение взять в Арсенале 35-й номер

Украинец взял то, что было свободно.

Защитник Арсенала Александр Зинченко рассказал о том, как выбирал себе игровой номер.

"Нет никакого секрета или последовательности. Просто когда перешел в Сити, там не было свободных номеров. Мне предложили взять один из нескольких номеров, среди которых был 35-й. Он был лучшим, по моему мнению. Уже потом мне предложили 11 номер, я взял".

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"Но когда перешел в Арсенал, все номера были заняты. Решил взять 35-й, который был в Сити", – сказал Зинченко в интервью passion_ua.

Напомним, в текущем сезоне АПЛ на счету 26-летнего украинца один гол в 11-ти матчах.

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