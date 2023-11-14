Зинченко объяснил свое решение взять в Арсенале 35-й номер
Украинец взял то, что было свободно.
Защитник Арсенала Александр Зинченко рассказал о том, как выбирал себе игровой номер.
"Нет никакого секрета или последовательности. Просто когда перешел в Сити, там не было свободных номеров. Мне предложили взять один из нескольких номеров, среди которых был 35-й. Он был лучшим, по моему мнению. Уже потом мне предложили 11 номер, я взял".
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"Но когда перешел в Арсенал, все номера были заняты. Решил взять 35-й, который был в Сити", – сказал Зинченко в интервью passion_ua.
Напомним, в текущем сезоне АПЛ на счету 26-летнего украинца один гол в 11-ти матчах.
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